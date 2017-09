Twee van zeven Bergse Big Belly's zijn alweer geluidloos

Koor A58 komt met film­mu­ziek-con­cert Take A58

16:37 BERGEN OP ZOOM / RILLAND - West Side Story, James Bond, The Lion King, allemaal films bekend om hun muziek en allemaal komen ze voorbij in Take A58. Het nieuwe stuk van het Zeeuws-West-Brabantse Koor A58 draait helemaal om bekende liedjes van films en is komend weekend te zien in Bergen op Zoom en Middelburg. Tot die tijd zijn ze nog druk aan het repeteren in het dorpshuis van Rilland.