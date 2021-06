Twee scholen onder één dak in Het Palet wekt woede bij LPS: ‘Onbegrijpelijk en onacceptabel’

Illegale namaaksiga­ret­ten steeds meer in trek bij rokers

24 juni BERGEN OP ZOOM - Rokers kopen steeds meer goedkope namaaksigaretten in plaats van echte merksigaretten. In het coronajaar 2020 werden er in Nederland 50 miljoen van zulke namaaksaffies meer opgestoken dan het jaar ervoor. Terwijl de totale consumptie van sigaretten (legaal én illegaal) in ons land juist met 700 miljoen stuks daalde naar 11,1 miljard.