Twee nachten na elkaar brandstichting in Steenbergen-Zuid: ‘Het is triest’

In de nacht van zondag op maandag brandde een auto uit aan het Rozenplein, in de nacht van maandag op dinsdag een in de Primulastraat. ,,Met name die eerste brand zorgde voor een gevaarlijke situatie, want die auto stond vlakbij een garage die ook beschadigd raakte”, zegt politiewoordvoerster Pierre-Ine Mattheussens. ,,Je moet er niet aan denken wat daar had kunnen gebeuren als het vuur over was geslagen naar de woning.”