Twee migrantenhotels in Putte gaat Woensdrecht te ver

Bedrijfsle­ven hard nodig om techniekon­der­wijs van de toekomst vorm te geven

22 maart BERGEN OP ZOOM - Scholen en bedrijven uit de bouw- en schildersbranche zijn aangehaakt op het programma Sterk Techniekonderwijs (STO). Nu de sectoren logistiek, agrofood en maintenance nog. Doel is dat onderwijs en het bedrijfsleven op de Brabantse Wal in de toekomst beter op elkaar aansluiten. Zodat leerlingen een opleiding volgen voor een baan in de regio.