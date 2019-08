Twee mannen zorgen voor consternatie bij spoedeisende hulp in Bergen op Zoom, politie gebruikt pepperspray

Eerder die avond, rond 20.15 uur, kreeg de politie een melding binnen over een verwarde man, die rond zou lopen in de Jan Borghoutsplein in Bergen op Zoom. De politie wist de man niet te vinden, totdat ze later die avond een telefoontje ontvingen van de spoedeisende hulp. Diezelfde man zou daar voor consternatie hebben gezorgd. Wat hij precies flikte, is niet duidelijk. Ook was er een andere man bij, die tevens aangehouden is. De politie zoekt uit wat zijn rol in het conflict was.