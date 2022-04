Twee mannen opgepakt bij vechtpartij op festivalterrein in Hoogerheide

Zweeds onderwijs­be­drijf neemt kindercen­tra in Bergen op Zoom en Roosendaal over

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Kindercentra Le Garage in Bergen op Zoom en De Blokkentrein in Roosendaal zijn per 1 april overgenomen door het Zweedse onderwijsbedrijf AcadeMedia dat naast vestigingen in Zweden, Noorwegen en Duitsland nu ook voet op Nederlandse bodem zet.

23 april