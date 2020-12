Twee mannen krijgen 6 jaar cel voor gruwelijke mishandeling in Bergen op Zoom, vrouw vrijgesproken

Oudejaars­con­fe­ren­ce Guido Weijers toch niet in Bergen op Zoom: ‘Dertig man publiek is te weinig’

12 december BERGEN OP ZOOM - De oudejaarsconference die Guido Weijers in theater De Maagd in Bergen op Zoom zou geven, is afgelast. Ook de televisieopname van de show voor de uitzending van RTL4 op oudejaarsavond gaat niet door. Het heeft alles te maken met de coronamaatregelen. “Ontzettend jammer”, reageert directeur Cees Meijer van De Maagd