Twee mannen gaan elkaar te lijf met hakbijl en hamer in Lepelstraat

Dodelijk drugslab: vrijspraak voor schoonzoon Klaas Otto, wel 6 jaar cel voor witwassen

22 april BREDA/BERGEN OP ZOOM - Paul G. (36) uit Bergen op Zoom is donderdag vrijgesproken van de betrokkenheid bij het drugslab in Hechtel-Eksel, waar in januari 2019 drie doden vielen. Ook voor betrokkenheid bij een drugslab in Esch ziet de rechtbank onvoldoende bewijs. G. kreeg wel zes jaar vanwege betrokkenheid bij een opslagloods in Rilland, waar spullen werden opgeslagen voor een drugslab en vanwege witwassen van geld, auto’s en horloges.