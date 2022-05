Twee jubilea in één jaar voor dirigent Ted van der Heijdt: ‘We willen steeds mooier spelen’

Het Roosendaals Kamerkoor viert het 50-jarig bestaan. Van der Heijdt is ook al ruim dertig jaar pianodocent aan wat vroeger de Bergse Muziekschool heette en nu het CKB is. Na twee coronajaren met vooral online lesgeven is Van der Heijdt vooral blij dat alles weer zowat normaal is en kijkt hij uit naar optredens met het Ravelijn-kwartet, vier pianisten die zich hebben toegelegd op het Canto Ostinato. ,,Het is allemaal muziek.’’