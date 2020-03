Twee jongens overvallen supermarkt in Huijbergen en bedreigen medewerker met een mes

Impasse rond Ketrientje: ‘zet er tijdelijke bewoners in’

6:06 BERGEN OP ZOOM - Tijdelijke bewoners in voormalig zorgcentrum Huize St. Catharina. Met die oplossing komt het Cuypersgenootschap. Want deze erfgoedclub volhardt in het verzet tegen sloop van het complex in de binnenstad van Bergen op Zoom.