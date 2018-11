Twee jongens overvallen Eetcafé Ni Hao in Ossendrecht

Steenbergs Hof van Nassau is bewoond: ‘Alles valt op zijn plek nu ze er zijn’

19 november STEENBERGEN - ,,Ze komen allemaal blij binnen, dat vind ik zo leuk.” Locatiemanager Marcha Kwisthout staat de nieuwe bewoners van Hof van Nassau in Steenbergen op te wachten. Een deel van de nieuwe bewoners is maandag al gearriveerd in hun nieuwe thuis. ,,Je leeft hier een jaar naartoe en dan is iedereen er”, zegt Kwisthout. ,,Alles valt op zijn plek nu de bewoners er zijn.”