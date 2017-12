Twee jongens aangehouden na opblazen van prullenbak met Cobra in Ossendrecht

Dak eraf met Snollebollekes en het Feestteam op Vorstpop

30 december NIEUW-VOSSEMEER - ,,Hebben we nog vakantie, is het bier nog niet op, dan kunnen we feesten.'' Dat lieten de bezoekers van Vorstpop zich zaterdagavond geen twee keer zeggen en springen en zingen mee tijdens het optreden van Snollebollekes.