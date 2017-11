Twee jaar na 100-jarig bestaan nóg een jubileumboek Sint Nicolaas in Bergen op Zoom

Het kreeg van de schrijvers Sjef de Wit en Frans van den Berg de titel mee ‘Sint Nicolaas, de 100e intocht in Bergen op Zoom’. ,,Wij waren in 2013 begonnen met het samenstellen van het jubileumboek voor de Sint Nicolaas Stichting, maar het bestuur vond onze benadering niet passend”, zegt Sjef de Wit. ,,Zij wilden een meer formeel jubileumboek, terwijl wij vooral mensen aan het woord wilden laten die vertellen over hun beleving van en bezieling voor het Sinterklaasfeest. Toen scheidden onze wegen en heeft de stichting een eigen boek uitgegeven. Wij waren in 2015 nog niet klaar, maar nu wel.”

Historisch juist

De titel waarin verwezen wordt naar 100e intocht is volgens De Wit historisch juist omdat de Sinterklaasintocht in Bergen tijdens de Tweede Wereldoorlog twee keer verboden werd door de Duitse bezetters. Daaraan is in het boek ook een hoofdstukje gewijd.



Want naast verhalen van (vroegere) Sinterklaasmedewerkers en hun familie, hebben De Wit en Van den Berg ook behoorlijk wat aandacht voor geschiedenis. Zo zijn er bijvoorbeeld hoofdstukken gewijd aan het Gilde van Sinter Claes, het maken van Sinterklaasliedjes door de eeuwen heen en Sinterklaas in crisistijd.



,,Allemaal gebaseerd op historisch verantwoorde bronnen, dat hebben we goed uitgezocht", zegt De Wit.

Beetje dubbelop

Hij ziet het boek vooral als een aanvulling op het boek dat de Stichting Sint Nicolaas twee jaar geleden uitgaf onder de titel ‘Sint Nicolaas in Bergen op Zoom. Jubileumboek’. Maar Daan Touw, de voorzitter van de Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom, vindt het tweede boek toch wel ‘een beetje dubbelop’. ,,Wij wilden meer een gedocumenteerd naslagwerk met foto’s over het ontstaan en de ontwikkeling van de stichting Sint Nicolaas. Denk aan de introductie van muziek, de voorstellingen, de achtereenvolgende besturen. Een boek dat je over 30 jaar nog eens pakt en dan precies weet ‘o ja, zo zat dat’. Maar ik zal hun boek zeker kopen, misschien staan toch nieuwe dingen in.”