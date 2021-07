Twee jaar lang rijbanen dicht op Haringvlietbrug, 'Vertraging en economische schade is buitenproportioneel’

De Spil in Halsteren is verbouwd, Jackie blij met eigen badkamer met Ajax-bad­mat

2 juli HALSTEREN - De afgelopen maanden is woonlocatie De Spil in Halsteren van SDW verbouwd. Slaapkamers zijn omgebouwd tot studio’s of appartementen met eigen badkamer en keuken, de algemene ruimte is opgeknapt en er zijn extra kantoren.