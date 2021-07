Twee jaar lang rijbanen dicht op Haringvlietbrug, 'Schade voor West-Brabant is buitenproportioneel’

Gewonde bij vechtpar­tij tijdens erestoet op Markt in Steenber­gen

4 juli STEENBERGEN - Op de Markt in Steenbergen is vrijdagmiddag rond 14.30 uur een vechtpartij ontstaan. Bij die vechtpartij is minimaal één persoon gewond geraakt en met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De vechtpartij vond plaats tijdens een erestoet voor Joop Kouwen.