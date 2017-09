Twee hennepkwekerijen opgerold in natuurgebied Het Markiezaat, verdachte aangehouden

Boswachter Erik de Jonge spreekt van een 'enorme hoeveelheid wiet' die is gevonden. ,,230 planten lijkt niet veel. Maar ze zijn tussen de 2 en 2,5 meter hoog en daarmee 3 tot 4 keer zo groot als reguliere planten die in binnenkwekerijen worden aangetroffen."



Volgens De Jonge werden de planten op zeer professionele wijze onderhouden, onder anderen met een beregeningssysteem. Bijzonder, omdat alles in de buitenlucht is. ,,En voor het vijfde jaar op een rij hebben we ook iemand aangehouden. Vaak vinden we alleen de wietplanten."