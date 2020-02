Twee granaten ontploffen in voortuin Kalmthout

Vertrek van de prins werpt schaduw over Tussen de Schuifdeu­re

10:05 BERGEN OP ZOOM - Een flinke dosis leut, aangelengd met een scheut nostalgie en een scheutje weemoed. Dat is al 32 jaar het recept voor vastenavendrevue Tussen de Schuifdeure. Maar zaterdagmiddag wordt die weemoed in De Stoelemat met bakken tegelijk in de mix gegooid, want het aanstaande vertrek van Oòg'eid Prins Nilles III werpt, een weliswaar leutige, schaduw over het spektakel.