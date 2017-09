Twee gewonden nadat auto in sloot belandt in Halsteren

video Roeien voor zeilboten voor gehandicapten op Bergse Binnenschelde

9 september BERGEN OP ZOOM - Hoofden getooid met Vikinghelmen, woeste baarden prijken op gezichten. Menig been en/of arm is gedecoreerd met een tatoeage. De acht ruige roeiers klimmen vanaf het ponton naast de steiger langs zwembad de Schelp in hun drakenboot en nestelen zich achter de riemen. Ze monsteren even hun tegenstanders, maar die boezemen weinig angst aan.