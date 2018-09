Twee gestolen fietsen van wielervereniging teruggevonden

De politie vermoedt dat de 22 fietsen in de nacht van maandag op dinsdag zijn gestolen. De fietsen waren opgeslagen in een speciale stalling achter het Zuidwesthoek College in Ossendrecht.

De dieven hebben en paar metalen platen van de stalling losgewrikt en zo de fietsen meegenomen. Stan Jansen secretaris van de wielervereniging is er nog steeds kapot van. "We gebruiken de fietsen voor trainingen voor jonge rennertjes en omdat we nu minder fietsen hebben konden een aantal van onze jonge coureurs dinsdagavond niet deelnemen aan de training".

Jansen heeft er een hard hoofd in dat de fietsen ooit nog teruggevonden worden. "Ik vermoed dat die fietsen allang ergens in het buitenland zijn".

De gestolen racefietsen zijn in de blauw gele clubkleuren van De Zuidwesthoek gespoten en de zes mountainbikes zijn zwart en van het merk Giant. "Mocht je zo een fiets tegenkomen, neem dan contact op met de politie," verzoekt Jansen.

De fietsen zijn destijds aan de wielervereniging geschonken door onder meer de Rabobank en Giant en zijn niet verzekerd. Over hoe nu verder weet Jansen niet. "We beschikken als vereniging niet over de financiële middelen om nieuwe fietsen van ongeveer 500 euro per stuk aan te schaffen".