Twee extra plekken op woonwagenkamp Van Heelulaan Bergen op Zoom

Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren op verzoek van de gemeenteraad.

Politiek Bergen op Zoom beloofde de woonwagenbewoners in de aanloop naar de verkiezingen van de gemeenteraad van 2014 extra standplaatsen. Om de ellenlange wachtlijst weg te werken. Na de nodige tijdrovende voorbereidingen waren er uiteindelijk twee plekken in beeld: aan Langs de Lijn, in De Markiezaten. En op de plek van het voormalige sportpark De Brombeer, aan de Antwerpsestraatweg, aan de rand van de wijk Borgvliet.

Langs de Lijn komt er. Het bestemmingsplan passeert deze maand de gemeenteraad. Er komt ruimte voor acht standplaatsen. Verzet is er amper geweest vanuit deze omgeving. Het nieuwe kampje komt naast het Aventurijncollege te liggen.

De plek voor acht woonwagens aan de Antwerpsestraatweg viel in Borgvliet totaal verkeerd. Daar protesteerde de buurt hevig. Deze plek gaat uiteindelijk niet door. Vanwege de hoge kosten. Maar ook omdat de gemeente uiteindelijk ontdekte dat er toch minder mensen om een plekje op een woonwagenkamp verlegen zitten.

Onderzoek

Intussen is ook bekeken van een drietal kleinere centra of daar nog extra standplaatsen kunnen bijkomen. Onderzocht zijn de Stelleweg en Lepelaar, beiden op de Bergse Plaat. En de Van Heelulaan, in de wijk Oost. Aan de Stelleweg leek plek voor een extra woonwagen. Maar bij nadere inzien ontdekte de gemeente dat die dan precies boven het riool zou komen te staan. Conclusie: Stelleweg is onuitvoerbaar. En dat geldt ook voor de Lepelaar. Dit kampje ligt niet aan een doorgaande weg. Daarmee valt het automatisch af. Want de gemeente heeft tegenwoordig als uitgangspunt dat woonwagens aan een doorlopende weg moeten staan. ,,De situering is zodanig dat er geen sprake is van een geïsoleerde ligging ten opzichte van de overige bebouwing in de wijk.''

Bomen

Blijft over de Van Heelulaan. Daar staan op dit moment vier woonwagens, verscholen in het groen, tussen twee grasvelden. Voor een bedrag van ruim 150.000 euro is het mogelijk hier twee standplaatsen bij te maken. Dat kan aan de westkant van het terrein. Aan de kant van de Guido Gezellelaan. ,,Voor deze uitbreiding zal een aantal bomen moeten worden gekapt of verplaatst'', concludeert de gemeente. ,,Het speelveld op de hoek van Burg. Blomlaan en Van Heelulaan zal in zijn huidige hoedanigheid kunnen blijven bestaan.'' Er is ook plek om aan de voorkant extra ruimte te maken. Maar dat vindt de gemeente geen goed idee, zo blijkt uit het onderzoek. ,,Een uitbreiding aan de voorzijde van de standplaatsen waar men nu parkeert is geen goede mogelijkheid vanuit zichtbaarheid en toegankelijkheid.'' Want de gemeente wil juist dat er goed zicht is op de standplaatsen. ,,Zichtbaarheid en toegankelijkheid is te allen tijde zeer belangrijk.''