Twee Bergse restaurants onderuit, Bij de Coninck en Fort Smakelijk sluiten de deuren

Grensarbei­ders in financiële nood: ‘niet sexy’ genoeg voor belasting­af­spra­ken tussen Nederland en België

11:00 OSSENDRECHT - Grensarbeiders leven in financiële onzekerheid sinds ze in coronatijd thuis moeten werken. Nederland en België slagen er maar niet in definitieve belastingafspraken te maken. ,,Omdat het niemand interesseert.”