Twee Bergenaren met bus vol goederen voor hennepkwekerij aangehouden

LONGREAD Waarom vrienden maken na je 25e zo moeilijk is

Hoe maak je vrienden? Op de basisschool ging het simpel. Eén keer tikkertje spelen, hopen dat je wordt uitgenodigd voor de verjaardag en je was binnen. Middelbare school niet anders, mits je 'tikkertje' vervangt voor 'je aantekeningen delen'. Maar nu lijkt het niet zo makkelijk meer te gaan. Een keertje borrelen is niet genoeg. Er is meer nodig om vrienden te maken. Maar wat dan?