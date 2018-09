Twee auto's volledig uitgebrand in Bergen op Zoom, brandstichting niet uitgesloten

BERGEN OP ZOOM - Op de Groeshof in Bergen op Zoom zijn in de nacht van zondag op maandag twee auto's volledig uitgebrand. Het is niet de eerste keer dat op de Groeshof auto's in lichter laaie staan. Daarom is er bij de brandweer een vermoeden van brandstichting.