Twee auto's in brand in Steenbergen

Beschouwing Nedalco een strop? Er ging veel meer mis: 'Bergen op Zoom is een zieke man’

9 december BERGEN OP ZOOM - Hoe komt het toch dat Bergen op Zoom zo zwaar in de problemen zit? Waarom komt de stad niet uit met haar geld? Nu pijnlijk duidelijk is dat miljoenenbezuinigingen niet langer zijn uit te stellen beseffen steeds meer Bergenaren dat het menens is.