Twee aanhoudingen voor hennepkweek in de achtertuin in Hoogerheide

COLUMN ‘Wedden dat je niet kunt gokken op Mathieu van der Poel in Put­te-Kapellen’

15:31 Met de legendarische zin 'Had mijn vrouw maar één zo'n been' introduceerde Godfried Bomans in 1963 Marlene Dietrich op het Grand Gala du Disque. Wie het heden ten dage in de cross moet opnemen tegen Mathieu van der Poel zal gisteren hetzelfde verzucht hebben over het onderstel van de Nederlandse alleskunner. Zaterdag blesseerde die zijn enkel in een wedstrijd in Lokeren. De dag erop reed hij in Gieten met zijn overgebleven been iedereen toch weer gewoon naar huis.