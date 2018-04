Twaalf inwoners Bergen op Zoom krijgen koninklijke onderscheiding bij lintjesregen

BERGEN OP ZOOM - Twaalf inwoners van de gemeente Bergen op Zoom hebben donderdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Elf inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één Bergenaar tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Monique Jimkes (57 jaar, Bergen op Zoom) - L id in de Orde van Oranje Nassau

Monique Jimkes is muziekdocente aan gymnasium Het Juvenaat en docente stemvorming aan het Centrum voor de Kunsten. Ze is al 30 jaar actief als vrijwilliger in de muziekwereld, bij het Hortus Musicus Religiosus koor en voor Dialectgenootschap De Berregse Kamer.

Toine Jimkes (62 jaar, Bergen op Zoom) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Toine Jimkes is al 50 jaar belangrijk voor muziek- en zanggezelschappen in Bergen op Zoom. Hij is vaste begeleider en repetitor van kerkkoor Hortus Musicus Religiosus. Daarnaast zet Toine zich in voor tal andere muzikale instellingen, zoals de Bergse Operette Vereniging.

Jan-Christoffel van der Leek (71 jaar, Bergen op Zoom) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van der Leek is al jaren actief als vrijwilliger voor korfbalvereniging Scheldevogels. Hij heeft mede gezorgd voor een eigen sportveld en kantine voor de club. Hij heeft op financieel gebied veel betekend voor de Scheldevogels en is genomineerd voor sportpenningmeester van het jaar voor zijn inspanningen.

Ad van den Boom (70 jaar, Bergen op Zoom) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al meer dan 40 jaar is Van den Boom bestuurslid van Tamboerkorps Odiles Rapid. Dankzij hem bestaat het laatst overgebleven tamboerkorps van Bergen op Zoom nog steeds. Hij helpt regelmatig met het organiseren van activiteiten in de wijk Nieuw Borgvliet met zijn drumband.

Nol Leys (68 jaar, Bergen op Zoom) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Nol Leys is al 30 jaar werkzaam binnen Stichting Vastenavend. Hij was 16 jaar bestuurslid van de stichting en was ook algemeen voorzitter. Leys is het creatieve brein van zowel de stichting als Vastenavendgezelschap Kendut Nog Trug.

Pierre Bakx (66 jaar, Bergen op Zoom) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dertig uur per week besteedt Bakx tijd aan EHBO Vereniging Ons Bergen. Bakx zorgt bij veel evenementen in Bergen op Zoom voor veiligheid. Hij is al 55 jaar lid van Stichting Alterse Carnaval en bouwt decors voor allerlei activiteiten in Bergen op Zoom.

Rinus Kats (66 jaar, Bergen op Zoom) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Rinus Kats zet zich al jaren in voor Tafeltennisvereniging Het Markiezaat. Voor voetbalclub FC Bergen was Kats penningmeester en leider van een seniorenelftal. Hij is ook al meer dan 25 jaar collectant voor de Nierstichting en is medeoprichter van belangenvereniging Digna voor nierpatiënten.

Ton Hermus (71 jaar, Bergen op Zoom) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ton Hermus is bestuurslid van bewonerscomité Heimolen en doet dit al jaren. Hij zette zich op de kaart met de landelijk erkende lesmethode ‘Muziek moet je doen’ en voerde deze methode uit bij scholen door heel het land.

Jan den Ridder (70 jaar, Bergen op Zoom) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jan den Ridder is al jaren voorzitter van serviceclub Kiwanis. Hij doet vrijwilligerswerk voor kansarme kinderen in de wereld. Hij is ook bestuurder van voedselbank Goed Ontmoet, verzorgt kookcursussen voor organisatie Bergse Actieve Senioren en geeft mindervaliden uit Frankrijk een onvergetelijke vakantie met organisatie l’Accolade.

Fred Quik (65 jaar, Bergen op Zoom) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

Fred Quik is medeoprichter van dweilorkest De Pappegatters en administrateur van muziekgezelschap Harmonie Oranje Nassau. Quik is werkzaam voor harmonie Eendracht Maakt Macht en doet vrijwilligerswerk voor vastenavendactiviteit ‘Tussen de Schuifdeuren’. Quik is 20 jaar lid van de Stichting Decorbouw en is secretaris voor De Brabantse Wal Reuzen.

Jan de Kok (80 jaar, Bergen op Zoom) - Lid in de Orde van Oranje Nassau

50 jaar is Jan de Kok al vrijwilliger. Hij is EHBO-er sinds 1977 en verleent hulp bij veel evenementen in Bergen op Zoom. De Kok was ook trainer en coach van de jeugd van de Bergse Badmintonvereniging, werft sponsors en doet klusjes voor de club.

Frans Hazen (66 jaar, Bergen op Zoom) - Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Frans Hazen heeft zich jaren ingezet als bestuurslid van de Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen. Hazen is eigenaar van Hotel De Draak en heeft veel bijgedragen aan Bergen op Zoom met zijn hotel. Ook was hij voorzitter van Horeca Nederland en heeft de basis gelegd voor de Europese hotelclassificatie.