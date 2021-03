Twaalf bomen in Woensdrecht voorzien van ‘TreeTag’ met leuke en nuttige informatie

De reguliere Boomfeestdag is verplaatst naar 10 november. “Toch willen we als gemeente het belang van bomen onder de aandacht te brengen. We hebben 12 bomen in onze gemeente een ‘TreeTag’ gegeven”, zegt wethouder Jeffrey van Agtmaal.

De wethouder legt uit dat TreeTag een duurzaam geproduceerde poster is waarop informatie over de boom staat zoals de soort, de regen die de boom opvangt, hoeveel schone zuurstof hij produceert maar ook over de leeftijd van de boom.

Ook belangrijk voor dieren

Quote Daarnaast produceren ze zuurstof, nemen ze water op, houden ze fijnstof vast en slaan ze CO2 op. Hun rol in het leefkli­maat is erg belangrijk Jeffrey van Agtmaal, wethouder Van Agtmaal hing vorige week samen met de firma Pius Floris de eerste posters op. “Bomen zien er niet alleen mooi uit, maar bieden ook voedsel en een leefplek voor veel dieren. Zo leven er in een eikenboom meer dan 400 insectensoorten die weer een voedselbron zijn voor vogels en andere dieren.’’



Zoektocht

Van Agtmaal adviseert iedereen om op zoek te gaan naar een boom met een TreeTag om zo meer te weten te komen over bomen. De TreeTags zijn verdeelt over de vijf Woensdrechtse kernen. Het gaat dan vooral om bijzondere bomen vanwege hun uitstraling of ouderdom.

Zo is de Beuk voor het gemeentehuis in Hoogerheide al ruim 170 jaar oud. Van Agtmaal zegt dat bomen een waardevolle rol spelen in de pijlers van de Groene Agenda. ,,We hebben richtlijnen opgesteld voor de bescherming van bestaande bomen en dat doen we aan de hand van waardevolle bomenlijsten.