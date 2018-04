Twaalf arrestaties op station Bergen op Zoom: voetbalsupporters gaan flink tekeer in trein

'Even' een Sherman tank nabouwen

7:00 BERGEN OP ZOOM - De M4 Sherman was dé tank van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog en speelde een grote rol in de bevrijding van de Brabantse Wal in oktober 1944. Tijdens de viering van 75 jaar bevrijding rijdt er weer een Sherman door de straten. Geen echte, maar een nagebouwde, door de Stichting Decorbouw Groot Arsenaal in Bergen op Zoom.