Tussen de platen snuffelen in de Lievevrouwestraat

Met acht kramen van in totaal 32 meter, verdeeld over de twee cafés, kan de vinyl-liefhebber uren lang snuffelen tussen de platen. "Het is een probeersel", zegt vinylverzamelaar en medeorganisator Nils Jansen. “Of het gaat lopen moeten we zien. Feit is wel dat elpees razend populair zijn. Zowel bij de jeugd als een wat ouder publiek."

Jansen organiseert de markt samen met Chris en Gabrielle van Eekelen, eigenaren van café Les Vedettes in de Lievevrouwestraat. Ad en Coby van Hooijdonk van het naastgelegen café Het Wapen van Engelandt omarmen het initiatief. De marktkramen zijn verdeeld over de twee cafés. Drie in Les Vedettes, vijf in het Wapen.