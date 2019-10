Turbineprotest Dinteloord in Den Bosch ondergesneeuwd door boerenverzet

,,Jammer, maar we komen behoorlijk in de verdrukking. We vallen helemaal in het niet’’, constateert René Meijer, actievoerder uit Dinteloord. Hij staat een beetje verloren bij de ingang van het provinciehuis in Den Bosch. Samen met Edward de Ruiter is hij naar de Brabantse hoofdstad gekomen om nog eenmaal zijn grieven tegen het windmolenpark Karolinapolder te verwoorden. Het is een belangrijk moment, want vandaag wordt bekend of Provinciale Staten akkoord gaan met het plan om de vergunning voor de vier turbines te verlenen.