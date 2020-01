Tuinwijk vreest verkeerschaos na renovatie: ‘We kunnen soms nauwelijks de straat uit’

BERGEN OP ZOOM - Bewoners uit de Tuinwijk hebben grote zorgen over de bereikbaarheid van hun huizen als straks de Noordzijde Zoom wordt aangepakt. Het karwei begint op 10 februari en wordt in fases uitgevoerd, met duidelijk aangegeven omleidingsroutes. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.

Gastouder Romy Vos is onderneemster in Tuinwijk in Bergen op Zoom en wilde gisteravond op de druk bezochte informatiebijeenkomst in het Roncalli graag duidelijkheid. ,,Ik moet ouders vertellen hoe ze mij straks kunnen bereiken en waar ze mogen parkeren.''

Quote Het is nu al chaos Rody Vis en Dina Kools Rody Vis en Dina Kools zijn bevreesd dat het in de omgeving van het Primulaveld een racebaan wordt als daar een paaltje wordt weggehaald, voor een tijdelijke omleidingsroute. ,,Het is nu al chaos.'' Het stel klaagt over het parkeergedrag van docenten en oudere leerlingen van 't Rijks in hun buurt. ,,We kunnen soms nauwelijks onze straat uit.''

Bereikbaarheid

Quote We zijn blij met het nieuwe asfalt Wilma Fincke, bewoonster Kevin Couweleers van aannemer Schapers herkent de geluiden. ,,Bereikbaarheid is de rode draad in veel verhalen. Maar over het algemeen zijn de mensen blij dat hun wijk wordt opgeknapt en dat alles er straks weer fris uit ziet.'' Wilma Fincke kan dat als bewoonster enkel maar onderstrepen. ,,We zijn blij met het nieuwe asfalt."

In eerste instantie wilde de gemeente de Noordzijde Zoom bestraten met klinkers. Op verzoek van de bewoners is nu gekozen voor asfalt, met enkel nog klinkers in de parkeervakken. Fincke noemt het de beste oplossing. ,,Veel minder geluidsoverlast van het verkeer. Dat weegt voor ons zwaarder dan iets minder hard rijden op klinkers.''

Nieuwe, zachte verlichting

Quote Straks ligt alles open. Dan kun je het best meteen alles goed aanpakken Rien Kerstens Ook komt er nieuwe verlichting. Jochem Nieuwdorp pleitte namens veel bewoners voor led-verlichting. ,,Zacht en warm licht. Dat past beter bij de buurt dan harde en witte lampen.'' Rien Kerstens hoopt dat er meteen wordt geïnvesteerd in goede glasvezelkabel en snel internet. ,,Straks ligt alles open. Dan kun je het best meteen alles goed aanpakken.'' Het onderhoud van de bomen langs de Noordzijde Zoom vindt de wijk ook belangrijk. Negen monumentale beuken zijn onderzocht en gezond verklaard, op twee bomen na.