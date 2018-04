Tuinhuisje gaat in rook op in Steenbergen, niemand raakt gewond

VIDEO Glazen ei brengt 20.000 euro op; vakantiehuis komt in Sint-Annaland

2 april SINT-ANNALAND - Het Stavoord6-huis, waar ernstig zieke mensen en hun familie vakantie kunnen vieren, komt op Chaletparc Krabbenkreek in Sint-Annaland. Dat is maandagavond onder luid gejuich en applaus in een stampvol Havenzicht bekendgemaakt nadat de dj's uit het Glazen Ei in het voormalig café Havenzicht waren bevrijd.