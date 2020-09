Tuinen zakken in stinkende sloot, maar niemand doet wat: ‘Moeten we wachten tot ‘ie erin ligt?’

Welberg tegen Steenber­gen, een historisch moment in alle opzichten

16 september WELBERG - Het nieuwe voetbalseizoen is als een onvoorspelbare dribbel langs corona. Toch durft het eerste elftal van SC Welberg het zaterdag aan. De club neemt het, in een coronaveilige wedstrijd, op tegen VV Steenbergen. Een uniek moment in meerdere opzichten. Het is de eerste wedstrijd na de virusuitbraak. En niet eerder namen beide clubs het tegen elkaar op.