'Tuig Plejadenlaan Bergen op Zoom aanpakken!'

BERGEN OP ZOOM - Tuig. Raadslid Piet van den Kieboom (BSD) heeft er geen andere woorden voor als hij het heeft over de jongeren die de seniorenflat aan de Plejadenlaan in Bergen op Zoom terroriseren. ,,Dit is niet acceptabel.''

En niet alleen hij is kwaad. In vrijwel de complete gemeenteraad van de stad bestaan grote zorgen over de situatie rond het complex. ,,We moeten dat snel oplossen'', zegt Paul Schut, raadslid van GBWP, over de kwestie die deze week ineens in het nieuws belandde.

Hakenkruis

Volledig scherm Piet van den Kieboom, raadslid BSD. © peter van trijen/het fotoburo Jongeren uit de wijk weten keer op keer de afgesloten entree van de seniorenflat binnen te dringen. Ze vallen de bewoners lastig. ,,Mensen worden onder meer bespuugd. En raken steeds angstiger, er is zelfs al een hakenkruis in de sneeuw getekend'', weet Van den Kieboom. Hij vindt dat woningcorporatie Stadlander, eigenaar van de flat, voor een beter slot moet zorgen bij de toegang.

Wie zijn mond open doet tegen de jongeren zoals bewoonster Edith de Waal onlangs waagde krijgt een steen door de ruit. Of wordt getrakteerd op eieren die tegen het complex worden gegooid. ,, We moeten daar gewoon tegen optreden, waarom doen we dat niet'', stelt Meino Dam van de fractie van Lijst Linssen. En daarmee bedoelt hij de jongeren in hun kraag vatten. Want ze zitten helemaal fout ze de entree binnendringen.

Camera

Volgens burgemeester Frank Petter heeft de kwestie aan de Plejadenlaan inmiddels de volle aandacht. Van Stadlander, van welzijnsorganisatie WijZijn. ,,U kaart dit terecht aan'', zegt hij in een reactie op de zorgen die er in de gemeenteraad leven. Vanwege de aanhoudende overlast is er volgens Petter inmiddels meer inzet van de politie, is er een camera geplaatst en wordt er door de gemeente nauw samengewerkt met WijZijn en Stadlander. ,,We willen die boosdoeners bij de kraag vatten.'' Daar is volgens de Bergse burgemeester geen misverstand over mogelijk.

Feestdagen

Van den Kieboom vindt dat allemaal prima. Maar hij wil wel dat er snel actie komt. Met het oog op de naderende feestdagen. Hij gunt de bewoners een rustige kerst en jaarwisseling.