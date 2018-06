Trump en Kim praten over honden, seks en haarlak

Schietpar­tij Roosendaal mogelijk na ruzie in relatione­le sfeer, drie mannen opgepakt

11 juni ROOSENDAAL - De politie heeft drie mannen opgepakt voor het schietincident op de kruising Van Coothlaan-Bredaseweg in Roosendaal, maandagmiddag. Er zou meerdere keren zijn geschoten, maar er vielen geen gewonden. De politie denkt dat een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding was.