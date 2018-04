'Truckparkings moeten eind maken aan mensonterende toestanden'

Enige vrouwelij­ke raadslid op Tholen is op zoek naar het Lilian Jan­se-ef­fect

20 april THOLEN - Ze is de enige overgebleven vrouw in de gemeenteraad van Tholen. CDA'er Petrina Geluk-Den Engelsman (42) wil zich de komende vier jaar laten horen in een mannenbolwerk. ,,Dit is heel bekrompen."