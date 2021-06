Truckparking met 100 plekken langs A4/A58 achter Zeebra Tours: ‘Wij geloven erin en gaan ervoor’

In de langslepende speurtocht naar een haalbare parkeerplek voor truckers lieten de Brabantse Wal-gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht onderzoek doen. ,,Van Dinteloord en Hoogerheide tot Moerdijk aan toe is er gezocht", weet eigenaar Joop Vreugdenhil van Zeebra Tours. ,,Via via hoorden we dat ook onze locatie in beeld was. Toen hebben we zelf contact gezocht met de gemeente.”