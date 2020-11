Trucker uit Bergen op Zoom die in zijn slaap zwaargewond raakte door brandstichting is uit coma

Oude Bergse stadhuis krijgt schilder­beurt: ‘Het is simpelweg echt nodig’

6 november BERGEN OP ZOOM - Veel voorbijgangers keken de afgelopen dagen vreemd op: het oude stadhuis van Bergen op Zoom stond in de steigers, met daarop een paar schilders die het monument van een nieuwe lik verf voorzien. Opmerkelijk, in een stad waar geld schaarste is.