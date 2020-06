Trouwgilde houdt trouwbeurs op wielen: ‘We krijgen nu veel meer aandacht’

BERGEN OP ZOOM - Een echte trouwbeurs is in deze tijd niet mogelijk. Daarom bedachten de ondernemers van het Trouwgilde iets nieuws: een trouwbeurs op wielen. Deelnemers konden zaterdagmiddag langs vier locaties in Hoogerheide, Wouw en Roosendaal, waar zij inspiratie op konden doen voor hun bruiloft.

Trouwjurken- en pakken, fotografie, video's, kaarten, taarten: op de trouwbeurs op wielen was alles te vinden wat een aanstaand bruidspaar maar kon wensen. Vanaf 12.00 uur konden de deelnemers terecht bij Henri's Ladies & Gents, Puur Hair & Beauty, Wouw Bruidsmode en bij brasserie Lodge Visdonk.

De hapjes en drankjes stonden al klaar. Twaalf koppels namen deel. ,,Misschien niet zoveel, maar we hebben het ook in een paar weken opgezet", zegt Lenneke Jansen, die met trouwkaarten in Hoogerheide staat. ,,Bovendien moeten we natuurlijk oppassen dat het niet te druk wordt op de locaties."

De deelnemende stelletjes vinden het wel prima zo. ,,Op een echte beurs stap je soms toch minder snel naar iemand toe", vindt Loes Matthijssen. ,,Net zaten we bij Visdonk, kwamen al die ondernemers gezellig bij ons zitten. En dan kom je veel meer te weten dan anders. Nu heb je alle tijd en krijg je alle aandacht, zonder dat er een rij mensen achter je staat te wachten.”

Alles afgeblazen door corona

Loes is er met haar aanstaande, Roel Maas. ,,We zouden eigenlijk in september trouwen, maar door de coronacrisis hebben we alles afgeblazen. De bruiloft zou plaatsvinden in speeltuin Vrouwenhof, daar hebben we elkaar ooit ontmoet. Toen waren we 16 en 18 en hadden we daar allebei een bijbaantje. Het zou de eerste keer zijn geweest dat daar een bruiloft gehouden werd. Nu moeten we nog maar even zien wanneer we trouwen.”

Ook Emmelie de Klerk en Raymon Geers doen hun rondje langs de verschillende locaties. ,,We hebben nog niks, zelfs geen datum. We zijn hier om ons te oriënteren, om inspiratie op te doen. Echt heel leuk.”

Blijvertje