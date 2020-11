Trouwen op locatie vanaf 2021 goedkoper in Bergen op Zoom

Het nieuwe plan moet in december nog wel goedkeuring krijgen van de raad, maar Maarten van ‘t Hof van de VVD is in ieder geval dik tevreden. Hij trok eerder dit jaar aan de bel over de trouwkosten. Trouwen op het Markiezenhof is nu net zo duur als trouwen op een andere locatie. En dat vond hij niet logisch. Bruidsparen moeten geld betalen aan een ondernemer én aan de gemeente.