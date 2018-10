Trotse jonge boeren timmeren aan de weg

BERGEN OP ZOOM - Met wat moeite hijst Wim van de Donk zich in de groene overall die Jack van Eekelen uit Noordhoek hem heeft aangereikt. Trotse jonge boeren staat er op. En dat is niet voor niks.

Want Van Eekelen (25) vertegenwoordigt het BAJK, het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt. ,,We bestaan al tientallen jaren, waren vooral op onze achterban gericht, maar we willen nu als jonge agrariërs aan de burgers in de stad laten zien wat we allemaal doet, hoe voedsel tot stand komt dat ze in de supermarkt kopen.''

Overall

En daarom begint het BAJK binnenkort met de verkoop van overall's. A raison van 35 euro. Als promotiemiddel. Maar ook om wat geld binnen te krijgen om hun actie kunnen financieren. Commissaris van de Koning Van de Donk hoefde niet te betalen. Hij kreeg zijn overall bij wijze van aftrap van de campagne voor het BAJK.

De jonge boeren hopen zo het negatieve imago te doorbreken. ,,In de pers worden we teveel zwart gemaakt. Mest is geen probleem maar een waardevolle grondstof. En we gebruiken geen gif maar bestrijdingsmiddel'', somt hij wat voorbeelden op.

Van Eekelen zit sinds kort in het dagelijks bestuur van het BAJK dat verspreid over Noord-Brabant zo'n duizend leden telt.

Stage

Vanuit dat BAJK heeft Van Eekelen contact gekregen met Wim van de Donk. ,,Hij heeft een halve dag stage gelopen ons melkveebedrijf in Noordhoek.'' Van de Donk: ,,Ik heb voor het eerst koeien gemolken. Met de machine.'' Van Eekelen: ,,Daar was ie redelijk behendig in.''

Op zijn beurt mocht de jonge boer woensdag mee met Van de Donk. Op werkbezoek in Bergen op Zoom. Naar onder meer de Green Chemistry Campus. Waar naar wegen wordt gezocht om vanuit plantaardig materiaal duurzame kunststoffen te maken. ,,Ik heb een bankje gezien van olifantengras'', aldus Van de Donk.

Quote Ik heb voor het eerst koeien gemolken. Met de machine Wim van de Donk, Commissaris van de Koning

Van Eekelen ziet meteen mogelijkheden. De droge zomer zorgt voor minder opbrengst op het land. De aardappel, de ui zijn soms te klein voor de consumentenmarkt. ,,Maar misschien zijn die producten nog wel geschikt voor biobased gebruik.''