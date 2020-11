Trots op Bergse Tommy (17) na winst van Holland's Got Talent: ‘Ik heb weken op roze wolkjes gelopen’

Ze moesten de uitslag wekenlang geheim houden. ,,Dat was best moeilijk", lacht Tommy. ,,Maar aan de andere kant was het een heel proces, dan is het ook wel leuk dan anderen dat ook helemaal kunnen zien." Tommy (17) en Rowan (16) kennen elkaar van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Nadat ze een wedstrijd voor jong talent van de Kunstbende wonnen, besloten ze mee te doen aan Holland's Got Talent. ,,We hebben er keihard voor getraind", zegt Tommy. ,,Het was óf honderd procent inzet, óf niet meedoen. Dus zijn we er helemaal voor gegaan."