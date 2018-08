Tropisch warm en dus: topdrukte in ijssalons Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Topdrukte deze weken bij de ijssalons in Bergen op Zoom. Met temperaturen die maar niet onder de 25 graden komen, is het een heel goed seizoen. Want wat is er fijner om even mee af te koelen dan een lekker koel ijsje? Coen Crusio en Adriaan van den Hoek gebruiken allebei hetzelfde woord om de afgelopen periode te beschrijven: 'megadruk'.

Twee tevreden ijsmakers dus. De een van Crusio en de ander van Emma's IJssalon. ,,Het is veel drukker dan normaal.'' Hoeveel liters ijs hij precies meer verkoopt, durft hij niet te zeggen. ,,Maar al onze vestigingen draaien lekker. Je merkt dat het in de stad overdag wat rustiger is, omdat mensen de stad niet ingaan als het te warm is. Maar bij de Boulevard is het groot feest.''

Verfrissend

Ook in De Zeeland, waar de ijssalon sinds een paar maanden zit, gaat het goed. ,,Mensen zijn boodschappen aan het doen en dan is een ijsje wel verfrissend. Het kan er ook altijd wel even bij.'' Hij lacht: ,,Deze temperaturen blijven nog wel tot 1 oktober, toch?''

Als het zo warm is, dan wil iedereen die in de stad loopt een ijsje kopen, zegt Crusio. ,,We hebben echt topdrukte en dat blijft nog wel even zo.'' Crusio bezorgt sinds kort ook ijs aan huis. ,,Mensen zitten in de tuin en willen een ijsje, maar niemand heeft zin om te gaan halen'', legt de ijsmaker uit. ,,Dan is deze service ideaal.'' Crusio wil het al een tijdje aanbieden. ,,Het heeft natuurlijk wat voorbereiding gekost. Toevallig is het gestart in deze warme periode en meteen een groot succes.''