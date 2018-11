Troostwijk veilt inboedel Nijpels Meubelen in Bergen op Zoom

Nijpels Meubelen, opgericht in 1969, was bijna vijftig jaar een begrip in Bergen op Zoom. Het was een gerenommeerd bedrijf in de meubelsector. ,,Directeur-eigenaar Cees Nijpels stond aan de wieg van de meubelindustrie in Bergen op Zoom”, vertelt Teun van Leeuwen, veilingmeester bij Troostwijk Veilingen.