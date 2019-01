Trojka hier, trojka daar, het is er nog maar één dit jaar

Arme wolf. Af en toe schijt hij van angst en eenzaamheid in het bos en veroorzaakt daarmee behoorlijke deining.



Ik zag van de week een bloedserieuze boswachter die voor de camera's interessant liep te doen met een dikke drol in haar hand. Nee, ze had hem ondanks wekenlang achter zijn kont aan draven niet in het zicht gekregen. Erger nog, ze wekte de indruk dat ze na jaren studiefinanciering geen wolf van een pinguïn kan onderscheiden.



Maar ze verzamelt in opdracht van Staatsbosbeheer wel nauwgezet zijn of haar uitwerpselen. Zodat we met een selecte roedel wetenschappers in het dna-lab kunnen gaan achterhalen of deze canis lupus al dan niet een piemel heeft en waar hij of zij, mogelijk zelfs genderneutraal de weg is kwijtgeraakt.