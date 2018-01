Triest verhaal: ‘Opname Bergenaar (67) na brandstichting’

De 67-jarige man ging bij die gedachte compleet over de rooie en stichtte brand in het appartementencomplex Residentie Hooghuis in Bergen op Zoom.

Spiritus

De Bergenaar heeft bekend dat hij op de vroege zondagochtend van 12 maart 2017 met spiritus brand heeft gesticht in zijn eigen appartement aan de Hooghuisstraat. Ook wierp hij een brandende fles spiritus in de liftschacht van het wooncomplex, maar daardoor ontstond geen brand.

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum is de man volledig ontoerekeningsvatbaar en heeft hij last van waanideeën en depressieve stoornissen. Officier van justitie Jaap Zondervan hield zijn eis gisteren dan ook kort. Hij vroeg plaatsing in een psychiatrische inrichting voor maximaal een jaar.

Moeder

De verdachte wil daar aan meewerken. Hij hoopt in een kliniek in Halsteren te komen. Want in die plaats woont ook zijn hoogbejaarde moeder. Het hele dossier leest als een triest verhaal. De alleenstaande man is hoog intelligent. Na zijn pensionering raakte hij steeds verder geïsoleerd. Tijdens de zitting zei hij dat hij eigenlijk zelfmoord wilde plegen. Hij zit nu vast in Vught.

Zijn advocaat Nicola van Vliet bepleit hem zo spoedig mogelijk over te plaatsen naar een plek waar hij kan worden behandeld en begeleid. Ze bestrijdt dat bij de poging tot brandstichting in de lift gevaar is ontstaan voor andere bewoners, omdat de liftschacht volledig brandwerend is. Ze vraagt voor dat feit vrijspraak.

De rechtbank doet uitspraak op 30 januari.