Trekkertrek Halsteren valt in het water

HALSTEREN - De trekkertrekwedstrijden in Halsteren zijn dit weekend in het water gevallen. Na de regen van zaterdag is de baan, maar ook het omliggende terrein aan de Tholenseweg, onbegaanbaar geworden. "Het weer heb je helaas niet in de hand", zegt organisator Camiel Karremans van de KPJ.

Het is een troosteloos beeld. Op het parkeerterrein aan de Noorderkreegweg staan drie auto's, op de grond liggen een aantal omgewaaide fietsen. De twee trekkertrekbanen zijn afgedekt met wit landbouwplastic. Trekkers schitteren zondagmiddag door afwezigheid. Een deel van de organisatie is al aan het opruimen.

Organisator baalt

Organisator Camiel Karremans van KPJ Halsteren baalt. "Maanden is het droog en net dit weekend komt het er met bakken uit. Dit heb je niet in de hand. Volgend jaar beter." Zaterdagmiddag is nog wel gereden. Door de aanhoudende regen is aan het eind van de dag door de organisatie het besluit genomen om over te schakelen op plan B: een binnenprogramma.

"Dat hebben we altijd achter de hand", zegt Karremans. "Zelden hebben we het nodig. Nu kun je niet anders. Ga je met deze omstandigheden toch door, dan kun je de veiligheid niet garanderen." Ondanks dat de wedstrijden zijn afgelast, is Camiel toch tevreden. "Zaterdagavond was het volle bak in de feesttent."

Feesttent

Via Facebook heeft de organisatie het gewijzigde programma gecommuniceerd. Halverwege de middag weet het publiek de feesttent op het door en door natte terrein alsnog te vinden. "Jammer dat we niet kunnen genieten van het trekkergeweld", zegt Willy Schetters. "Zou zonde zijn als de organisatie een financiële knauw oploopt. Dat gun je niemand."