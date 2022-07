Trekker trekken op jubileumweekend van Dinteloordse carnavalsclub: ‘Je bestaat maar één keer 11 jaar’

,,Je bestaat maar één keer 11 jaar. En dat is toch wel hét jubileum voor een carnavalsclub. Dat willen we dus ook vieren in het jaar van het jubileum zelf”, zegt Raymon Verhoeven van CV Dun Dubbel Dees. ,,Begin dit jaar zag het ernaar uit dat het carnavalsfeest onzeker was, maar kort van tevoren was opeens meer mogelijk. Toen was het voor ons te laat om alles nog te regelen, dus doen we het in juli. We hebben overigens al twee keer zomercarnaval georganiseerd hier."