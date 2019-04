Treinverkeer West-Brabant weer plat, nu door aanrijding bij Breda en nieuwe storing richting Zeeland

Nancy van der Weegen: Mensen motiveren en blij maken, dat doet ze het liefst

2 april LEPELSTRAAT - Zingen met de Roads Family, sportlessen geven, of werken met dementerende ouderen, Nancy van der Weegen doet het allemaal met evenveel creativiteit. Moeder Sjan is daarbij haar grote voorbeeld. Een sterke vrouw, zoals ze zelf ook is. Sjan voedde acht kinderen op, in haar eentje. Natuurlijk was dat niet gemakkelijk thuis. Maar levenslessen waren er volop.