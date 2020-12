Trailer met vermoedelijk drugsafval gevonden in Hoogerheide.

Van kersenwa­gen in 1933 tot transpor­treus Meeus Group: ‘Altijd kijken wat wél kan, zo zijn we opgevoed’

18 december BERGEN OP ZOOM - Een feestje is het niet, maar ook geen drama. De verkoop van het uit 1933 stammende familiebedrijf Meeus Group moet je zakelijk zien, vindt directeur Toon Meeus. ,,Ik doe dit niet voor de lol of het geld, maar voor de toekomst van 400 gezinnen.” Toch viel de videoboodschap aan zijn personeel hem zwaar. ,,Ik had het er slecht mee.”